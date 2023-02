A meno di 24 ore da quello che è accaduto ieri in puntata al GF Vip, Donnamaria si è confrontato con Antonella rispetto ai video mostrati da Signorini in diretta. Il riferimento è agli atteggiamenti ambigui tra Edoardo e la Murgia. Il confronto è avvenuto tra i due ragazzi ed in presenza di Giaele, Oriana e Milena.

Nuovo scontro tra Donnamaria e Antonella

Antonella ha ben impresso nella mente le immagini trasmesse ieri sera durante la puntata del GF Vip ed ha reso conto di tutto a Donnamaria che, seppur maldestramente, ha tentato di difendersi. Il volto di Forum, ad esempio, ha smentito di aver rivolto alla Murgia la frase tratta dal film di Benigni: “Buongiorno principessa!”:

Non ce l’avevo con lei, è una frase detta a caso. No, non ci posso credere, non l’ho manco guardata, stavo guardando a terra. Era preoccupata? La Murgia sfotteva? Ma tu pensi che l’abbia detto alla Murgia? Ma che cazz* dici! Ma che mi guarda, è un montaggio Antonella! Non l’ho neanche guardata!

Successivamente Donnamaria avrebbe accusato Antonella di aver “preso l’assist per buttarmi la m*rda addosso! Perchè si sta inventando delle cose”, sottolineando come anche Tavassi avesse avuto ragione a criticarla:

Stavamo parlando della Murgia senza microfono sotto le coperte? Giuralo su tua madre!

Antonella ha giurato su sua madre e sostenuto che Donnamaria le avesse detto: “No, è proprio bella la Murgia ed io ti dicevo che molto sinceramente non era tutta sta fig*ggine”.

“Tu hai giurato su tua madre che io ti ho detto quanto è bella la Murgia? Ma vaffanc*lo vah! Giuri su tua madre il falso, fai schifo!”, ha sbottato Edoardo. Dopo essersi allontanato ha fatto poi ritorno da Antonella mentre conversava con Oriana, temendo che potesse inventare altre cose. Donnamaria ha continuato a darle della bugiarda dopo aver giurato su sua madre, a suo dire il falso.

Antonella tuttavia ha mantenuto il punto ribadendo quello che si sarebbero detto sotto le coperte:

Quando tu sai di aver sbagliato vuoi buttare la merd* su di me e questo mi fa sempre più schifo!

Reciprocamente hanno continuato ad insultarsi sotto lo sguardo interdetto degli altri inquilini.