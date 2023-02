Guendalina Tavassi, intervistata da Casa Chi, ha parlato di Ginevra Lamborghini (difendendo Edoardo) ed ha detto la sua in merito alla reazione di Antonella Fiordelisi che ha scoperto cosa è successo nel Van del Grande Fratello Vip tra Edoardo Donnamaria e la Murgia.

Lei vedeva costantemente quello che facevano. Vedeva che avevano degli atteggiamenti di amicizia, non lo so… lei era presente e poi durante la puntata si è messa a piangere facendo le sceneggiate. Ha assunto un ruolo da attrice per fare la vittima in puntata.

Successivamente la Tavassi ha svelato cosa pensa di Donnamaria e la Murgia:

Se Edoardo Donnamaria ci marcia un po’ sulla storia con Antonella? Secondo me è il contrario. Lui si è accorto dai primi tempi che questa storia non gli andava più bene ma non poteva, era come intrappolato… non poteva mandarla a quel paese perché sentiva che la coppia era molto amata dal pubblico e quindi ci ha marciato in questo senso.

Successivamente avendo in Casa la Murgia, secondo me lui per lei qualcosa provava, non era solo amicizia. Se non ci fosse stata Antonella… se avessero fatto uscire lei al posto della Murgia ci saremmo divertiti ancora di più.