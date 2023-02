Guendalina Tavassi, intervistata da Casa Chi, ha parlato del Grande Fratello Vip puntando il dito contro Ginevra Lamborghini che aveva “sbugiardato” Tavassi perché le avrebbe chiesto informazioni sul sentiment degli “Incorvassi” fuori dal reality.

Secondo Guendalina, il comportamento di Ginevra sarebbe nato semplicemente per far parlare di sé: “Credo che una persona per pubblicizzarsi provi tutti i modi e con tutti i mezzi ad emergere”.

Poi l’affondo continua:

Dal momento che è dovuta uscire e tra l’altro anche rientrare e non è riuscita… ha pensato di parlare della coppia del momento, secondo me. Ci sta che uno, quando entra qualcuno di nuovo chieda come vanno… è una domanda che tutti vorrebbero sapere.

Se poi la coppia non piace non è che uno dentro si deve lasciare perché la coppia non piace. Non è una cosa che attribuirei a Edoardo e Micol, piuttosto se lo avesse detto ad Antonella avrebbe mandato Donnamaria a quel paese già allora…