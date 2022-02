Un duetto inedito capace di creare scintille, quello formato da Ditonellapiaga e Donatella Rettore con la canzone “Chimica” al Festival di Sanremo 2022. Cosa dobbiamo aspettarci? “Vi faremo ballare!”, ha anticipato Ditonellapiaga, al secolo Margherita Carducci.

La canzone “Chimica” che Ditonellapiaga e Donatella Rettore portano al Festival di Sanremo 2022 nasce da un incontro generazionale tra due artiste provocatorie in egual misura.

Secondo quanto anticipato dal settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, quello che ascolteremo sarà uno dei pezzi più distintivi della 72esima edizione della kermesse canora, dal ritmo veloce e dalla forte ironia.

Alla vigilia di Sanremo 2022, Ditonellapiaga ha raccontato a RollingStone.it il significato del brano in gara al Festival:

È una canzone che ho buttato giù io, proprio pensando a Donatella. Quando i miei produttori e l’etichetta l’hanno sentita hanno colto subito il riferimento e si è deciso di provare a contattarla e tutto il resto. Per fortuna ha accettato, dopodiché l’abbiamo sistemata insieme per cantarla in due. È un pezzo dance, molto energico.