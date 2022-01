Diana Del Bufalo rompe il silenzio dopo le dichiarazioni No Vax sul Vaccino (ma non si scusa)

Diana Del Bufalo torna su Instagram dopo le dichiarazioni No Vax (in merito al vaccino) che hanno sollevato un polverone non indifferente anche per via degli interventi pubblici di rivelanti personaggi del mondo del giornalismo come Selvaggia Lucarelli.

Mi trovo a scrivere queste poche righe perché sono profondamente dispiaciuta se molti di voi si sono sentiti offesi dalle mie parole – ha scritto Diana Del Bufalo -. Non era mia intenzione generalizzare sulle vaccinazioni, tema su cui peraltro non ho nessuna competenza specifica. Il mio sfogo, forse per molti fuori luogo, riguarda solo il mio sentire il peso di questa situazione.

L’attrice ha proseguito:

Ci tengo a specificare che nel mio piccolo mi sono sempre attenuta alle regole, facendo almeno 3 tamponi a settimana tra rapidi e molecolari per poter lavorare nel pieno rispetto di tutte le regole di sicurezza e per non mettere in pericolo colleghi, amici, parenti e me stessa. Farò sempre quanto in mio potere per essere una persona responsabile. Colgo l’occasione per augurare a tutti voi un anno migliore.