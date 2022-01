Dopo le dichiarazioni contro il vaccino, Diana Del Bufalo è stata intervistata da Francesca Fialdini nel corso di “Da noi a ruota libera…”. La chiacchierata con la conduttrice è stata registrata prima degli scivoloni no vax ma ha ugualmente creato scalpore.

Diana Del Bufalo su Rai1 dopo le dichiarazioni “no vax”: la Fialdini interviene

Durante l’intervista, infatti, compariva la scritta “registrata” proprio per dimostrare la cronologia degli eventi. Ad intervenire sulla spinosa faccenda è stata anche Francesca Faldini:

La puntata del 2/01 di Da Noi a Ruota Libera è stata registrata e le dichiarazioni rilasciate in questa ultima settimana dai protagonisti, non possono essere per questo argomento di conversazione nella messa in onda.

Dopo aver dichiarato di non essersi vaccinata per via di un problema al cuore, Diana Del Bufalo è intervenuta sulla faccenda:

Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo, ho da subito capito che c’erano due tipi di giornalisti. Quelli che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre pur di fare un titolone acchiappa like. Vi spiego tutto con la massima limpidità perché è quello che sono, una persona limpida: è vero, non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimè, per via della genetica familiare ho il cuore ballerino. Niente di grave ma comunque lo monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto.