Delia Duran dopo la diretta, nonostante l’amore che il pubblico ha dimostrato di avere nei suoi confronti, ha avuto un crollo emotivo fino a paventare la possibilità di lasciare il Grande Fratello Vip.

Chiacchierando con Manila Nazzaro, la modella venezuelana le ha confessato di voler lasciare il GF Vip: “Venerdì me ne vado”, ha sussurrato tra le lacrime. Pronta la replica dell’ex Miss Italia che l’ha rincuorata in ogni modo:

Prenditi qualche giorno ancora per pensarci. Non prendere decisioni affrettate, prenditi qualche giorno. Ne parli con loro del Grande Fratello. Probabilmente questo è anche un segnale. Sei stata la preferita con Soleil che è tanto amata e con Giucas… si vive anche di bei messaggi, me l’hai detto tu per farmi star meglio.