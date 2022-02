Ieri sera è andata in onda la 39esima puntata del Grande Fratello Vip nel corso della quale è stato scelto il preferito tra i tre nomi in nomination. I Vipponi tuttavia non sapevano che è anche il candidato alla finale. In nomination nel precedente televoto erano finiti Giucas Casella, Delia Duran e Soleil Sorge.

Preferito del Grande Fratello Vip: ecco chi è

Il primo concorrente escluso dalla corsa a guadagnarsi un posto di candidato come finalista è stato Giucas Casella che ha così lasciato le due donne e rivali in amore protagoniste dell’ultimo scontro.

Delia e Soleil sono state invitate a raggiungere il conduttore in studio e dopo un confronto (l’ennesimo!) con Alex Belli è arrivato il responso con il nome di Delia: è lei a giocarsi un posto in finale.

Ecco le percentuali: Delia ha ottenuto il 52% delle preferenze, seguita da Soleil ferma al 36% e infine Giucas al 12%.

Delia… torni in Casa anche tu… ma in qualità di… PRIMA ASPIRANTE FINALISTA DI QUESTO #GFVIP! pic.twitter.com/36WDZOhwob — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 31, 2022

I nominati della puntata

Al momento delle nomination, i Vipponi sono stati chiamati a scegliere chi merita la finale, con votazioni palesi e segrete (in confessionale):

Sophie ha nominato Alessandro

Lulù ha scelto Jessica

Barù ha scelto Davide

Katia ha scelto Davide

Alessandro ha scelto Sophie

Per Delia ha scelto Manila

Miriana ha scelto Manila

Davide ha scelto Katia

Soleil ha scelto Katia

Nathaly ha scelto Kabir

Kabir ha scelto Barù

Manila ha scelto Miriana

Jessica ha scelto Lulù

Giucas ha scelto Katia

Ecco i nuovi nominati: Delia Duran, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Manila Nazzaro.

Il risultato lo scopriremo solo il prossimo lunedì 7 febbraio dal momento che non ci sarà la puntata di venerdì (causa Sanremo 2022).