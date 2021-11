Deddy dopo Amici 20 sta proseguendo la sua carriera portandosi a casa una soddisfazione dietro l’altra. Nel corso di un’intervista rilasciata su Amazon Music, il cantante ha svelato perché su Twitter tutti lo chiamano Alfonso e cosa c’entra Matilde Brandi in tutta questa storia.

Deddy, Alfonso Signorini e Matilde Brandi al GF Vip: cosa li accomuna?

Praticamente cosa succede… – ha esordito Deddy – i fan su Twitter da giorni scrivevano ‘Alfonso io lo amo’, ‘Alfonso è la mia vita’. Questo quando scrivo qualcosa e loro commentano o repostano in questo modo.

Deddy, dopo aver letto “Alfonso” nei tweet dei fan, ha chiesto: “Ma chi è Alfonso?”, scatenando l’ilarità della rete “mi hanno preso per il c**o per un sacco di tempo”.

A quanto pare l’Alfonso in questione sarebbe proprio Alfonso Signorini ed i fan, si riferiscono al famoso video di Matilde Brandi che incontra le sue amiche al GF Vip:

Matilde Brandi – “Alfonso” ft Deddy pic.twitter.com/n5hn5TffKx — irene (@fenilalanin4) November 2, 2021