Tra gli ex allievi di Amici 20 esplode il gossip. Protagonisti sarebbero Deddy e Rosa Di Grazia, cantante e ballerina della passata edizione del talent di Maria De Filippi, nonché ex fidanzati. I due a quanto pare, starebbero frequentando due persone diverse.

A svelare nuovi dettagli su Deddy e Rosa Di Grazia ci ha pensato l’esperto di gossip Amedeo Venza che attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram ha reso note alcune segnalazioni.

In merito alla ballerina, Rosa avrebbe postato la foto della sua mano con un anello al doto. In merito Amedeo ha scritto:

Rosa che posta questa foto per far credere che sta con qualcuno. Ma chi la conosce bene mi dice che è una foto finta! Fatta per far pensare che stia frequentando qualcuno e soprattutto per farlo arrivare a Deddy! Io indagherò bene e vedremo un po’. C’è anche chi sostiene che sia un ex amico di Deddy… Un parrucchiere! Boh…