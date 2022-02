Non è la prima volta che Soleil Sorge nomina l’amica Dayane Mello nella Casa del Grande Fratello Vip. Tra le protagoniste della passata edizione del reality, Dayane continua ad essere nei pensieri dell’attuale Vippona che l’ha inserita nella lista delle sue migliori amiche.

Soleil parla di Dayane Mello

Nelle passate ore, mentre si trovava in cucina, Soleil Sorge chiacchierava con Delia delle sue amicizie e di come si sarebbero comportate in un contesto come quello del Grande Fratello Vip.

Almeno due delle mie migliori amiche che sono veramente molto serie, qui molto probabilmente sarebbero risultate – e non lo sono affatto – timide. Qui dentro sarebbero rimaste tutto il tempo senza parlare minimamente.

Soleil ha poi citato un’altra sua amica, Dayane Mello. Come si sarebbe comportata invece in quel contesto (che tra l’altro ha già vissuto pienamente)?

E poi c’è Dayane che invece se fosse stata qui dentro sarebbero scoppiate le bombe…

Delia Duran ha ribadito di averla vista lo scorso anno alle prese con il reality. A seguire il video.