Dayane Mello è tornata nella Casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa alla sua migliore amica Soleil Sorge. L’italo americana dopo la puntata ha parlato con Barù e Sophie del loro rapporto.

Hai visto amica mia sono qui per te. Ho fatto un sacco di chiacchiere con la tua mamma sta benissimo e anche il tuo cagnolino, hai fatto tantissimo sei stanca, prendi le tue energie, hai bisogno di riconnetterti con te stessa, non hai bisogno di fare più sacrifici, mi sei mancata tantissimo ti ho pensato tantissimo nel mio percorso.

In questo modo ha esordito Dayane.

La modella brasiliana ha continuato:

Ti voglio tantissimo bene, mi hai cambiato un po’ la vita, sono orgogliosa per quanto sei forte, tanti si aspettano che siamo lì a sbagliare, ma hai fatto tanto, non hai idea dell’esercito che hai fuori, non litigare con la gente, non ti porterà da nessuna parte. Hai bisogno di un po’ di leggerezza. Sei una forza della natura, stai lontana da tutti i litigi possibili, non lasciare che spengano.