Dayane Mello attacca Alex Belli al GF Vip: “Coglion*, merd* di uomo!”

Dayane Mello ha accusato il Grande Fratello Vip di “truffa” dopo l’eliminazione clamorosa di Soleil Sorge. La ex concorrente del reality show si è scagliata pure contro Alex Belli.

Ecco il VIDEO con lo sfogo di Dayane.

Alex ha avuto modo di confrontarsi ancora con Soleil:

In questi giorni passati nel silenzio a riflettere, ho pensato che il nostro addio non è stato degno del rapporto alchemico che abbiamo vissuto. Tu vinci se tiri fuori quello che hai nel cuore, perché qui dentro la gente ha delle maschere.

La ex gieffina, una volta per tutte, ha ribadito il suo punto di vista:

Mi dispiace ma io non mi sono mai innamorata di te, sei tu che hai sbandato. Ha lo stesso valore dell’amore e nel momento in cui tu avevi la priorità di recuperare il rapporto con Delia, potevi farlo fuori. Qui dentro avresti invece potuto dimostrare come la nostra amicizia fosse alla luce del sole.

Io, come amica, ho imparato ad amare Alex per l’uomo che ho conosciuto, ma tutto ciò è venuto a mancare quando ti ho visto fare cose per show, quando ti ho visto addirittura mentire davanti a Delia in modi che non mi piacciono, quando ti ho visto non agire e prendere in mano la tua vita, quando ti ho visto non dare priorità alla nostra amicizia e soprattutto quando ti ho visto provare a strumentalizzare il nostro rapporto.