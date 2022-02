Davide Silvestri sente la mancanza di Alex Belli. Sì, avete letto bene. Ieri sera il man della factory è uscito dal Grande Fratello Vip portandosi dietro una lunga serie di malumori.

Davide sente la mancanza di Alex ma Katia lo “stronca”

Davide, parlando a bordo piscina con Katia, ha affermato che (per assurdo) quell’aspetto un po’ nonsense di Alex gli manca: “Per assurdo mi faceva divertire. In questo momento… Ovvio che non mi piaceva ma al posto di non far niente”.

Pronta la replica di Katia Ricciarelli (che, devo confessarvi, mi ha perfino strappato una risata):

Alex ci ha portato tanti problemi. E’ scoppiata una bomba mica da niente eh… questa entrata, questa uscita. Allora se vogliamo fare tante robe possiamo andare in giro tutti col cul* nudo e famo spettacolo… no, non sono d’accordo con te. Ah vabbè andiamo bene, siccome non c’è niente da mangiare mangiamo anche la merd*, cosa vuol dire questo discorso? Dovevamo continuare a far delle cose carine.

Ecco il VIDEO.