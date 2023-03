Daniele Dal Moro è stato squalificato dalla Casa del Grande Fratello Vip per avere utilizzato toni aggressivi: come ha reagito Oriana Marzoli? Dopo l’uscita di scena di Edoardo Donnamaria, anche l’ex tronista ha dovuto lasciare le quattro mura di Cinecittà senza poter salutare nessuno.

Daniele Dal Moro squalificato dal GF Vip: la reazione di Oriana

“Voglio parlare con lui”, queste le parole di Oriana Marzoli urlate nella Casa del tentativo di poter comunicare con Daniele Dal Moro dopo la decisione del Grande Fratello Vip.

La diretta del GF Vip si è oscurata proprio nel momento in cui è stata presa la decisione di squalificarlo e, tornando live, gli estimatori hanno sentito la venezuelana urlare nel tentativo di parlare con Daniele.

Dal Moro, esattamente come Donnamaria, non avrà alcuna possibilità di intervenire in studio.

Si sente oriana urlare “voglio parlare con lui” vi prego 😭😭😭😭#oriele — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) March 17, 2023

Oriana : VOGLIO PARLARE CON LUI ORIANA TI PREGO IO NN CE LA FACCIOOOOOO 😭😭😭😭😭💔💔💔#gfvip #oriele #orianistas pic.twitter.com/SOZ8gOZVaa — OpinionistaGFVIP (@O_GFVIP) March 17, 2023

Tra i video incriminati con gli atteggiamenti “aggressivi” di Daniele, uno mostra Oriana Marzoli afferrata per il collo proprio dal veneto. Le intenzioni erano scherzose ma la venezuelana si è lamentata per il gesto: “Così non mi piace, Daniele. Mi hai fatto male”. “Levati”, ha continuato la finalista del GF Vip con aria seccata.