Daniele Dal Moro negli ultimi giorni è diventato uno dei Vipponi più contesi dell’edizione. Mentre è impegnato a districarsi tra la gelosia di Wilma, i tentativi disperati di Nicole di avere un approccio con lui e gli avvicinamenti di Oriana allo scopo di fare ingelosire Onestini, l’ex tronista ha rivolto il suo pensiero ad una amica speciale.

Dopo aver preso parte alla serata aperitivo, Daniele ha preferito rifugiarsi in piscina con alcuni suoi inquilini, ed in quel momento la sua mente è tornata all’edizione del Grande Fratello che lo vide protagonista:

Il riferimento è stato a Martina Nasoni, vincitrice del GF 16 e con la quale Dal Moro una breve relazione. I due si sono poi ritrovati a distanza di qualche tempo, riuscendo a trasformare la loro relazione in una bella amicizia.

Daniele ha quindi scritto sul vetro appannato un cuore con il nome della sua ex: “La mia amica ‘cuore di latta'”, ha commentato. Davide gli ha domandato se i due si erano più rivisti fuori:

La stessa Martina Nasoni parlando di Davide a Casa Pipol aveva parlato del loro attuale rapporto:

Daniele? L’ho sentito prima che entrasse nella Casa del GF Vip, siamo rimasti in contatto, siamo amici abbiamo vissuto un’esperienza importante. Anche se la storia d’amore non è andata bene, perché non eravamo compatibili sotto quel punto di vista, a livello di amicizia è una persona piacevole e sono contenta che siamo rimasti in buoni rapporti.