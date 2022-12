Dana dopo essere entrata nella Casa del Grande Fratello Vip ha già litigato con la maggior parte degli inquilini. Prima Patty, poi Milena e la Murgia e per finire anche Micol Incorvaia e Oriana Marzoli.

Dana litiga con Micol Incorvaia

Con la Incorvaia ha litigato dopo essersi confrontata con Antonella Fiordelisi ed infatti, guarda caso, ha usato le stesse parole che in precedenza aveva utilizzato la sua compagna d’avventura che aveva apostrofato come “capo branco” la ex fidanzata del suo attuale boy.

La amica di Dayane Mello si è convinta che la Incorvaia parlasse di lei alle sue spalle togliendosi il microfono.

Naturalmente la sorella di Clizia ha avuto modo di “sconfessare” la new entry in più di una occasione apostrofandola come “bugiarda”, “grande attrice con un copione già scritto”.

Dana, quindi, ha detto una serie di parole a raffica:

Concentrati sulla tua relazione è la seconda volta che ti metti in mezzo. Madonna che stress, che ansia… Viviti e goditi l’amore. Fossi in te mi concentrerei sulla mia relazione. Viviti questo amore e lasciami stare, ti metti sempre in mezzo non mi conosci neanche. Stai già male dalla mia entrata… stai tranquilla. E’ facile attaccare una persona appena entrata, bravissima… complimenti.

Micol ha letteralmente demolito la new entry:

Il tuo gioco con me non lo fai. Ma è pazza? Sono la persona più felice del mondo. Tu ti stai inventando tutto di sana pianta, sei un’attrice nata. Sono sconvolta dalla follia. Ma chi l’ha fatta entrare questa? Io non ho parole. Ma chi te l’ha scritto questo copione? Sei qua da 48 ore ed hai litigato con mezza casa.

La lite con Milena e Oriana

Dana ha “sbroccato” pure con Milena che le ha chiesto di aiutarla a lavare i piatti:

Non sono tua figlia. Sei una persona che mi ferisce, non devi venire da me. Lasciatemi in pace, non ho voglia di parlare. Perché non vai dagli altri che non fanno niente?

Naturalmente Dana ha proseguito a fare comunella con Antonella, l’unica che le ha dato ragione.

Dana Saber ha litigato pure con Oriana Marzoli:

Chi ti ha detto niente? Milena non appartiene a nessun gruppo. Ma chi ti ha attaccato? Non ho parlato male di te in Confessionale ma mi è sembrato esagerato il tuo atteggiamento e te l’ho detto. Mamma mia! Questa è pazza… fuori dai coglion* dalla nostra camera da letto.

Il nuovo scontro tra Micol e Dana

Tornando in sala trucco, Dana si è scagliata di nuovo contro Micol:

Ma tu nella vita ti fai gli affari tuoi oppure vivi la vita degli altri? Io sono forte baby, non sono affamata come te. Io a differenza tua non ho bisogno di dire bugie. Preparati alla vergogna di te stessa, invidiosa e gelosa.

Micol Incorvaia ha suggerito ad Edoardo Donnamaria di consigliare la sua fidanzata di allontanarsi da Dana:

Non ci fa una bella figura.

Micol si confronta con Antonella

Poi Micol si è confrontata pure con Antonella Fiordelisi:

Si è inventata di sana pianta la storia del microfono perché l’hai detto tu. Non è mai successo una cosa del genere, assolutamente. Anche Nicole ha detto che mi ha risposto malissimo… ha detto che faccio branco, tutte cose già studiate. Edoardo tra l’altro mi appoggia. Non farti mettere cose in testa da questa. Questa è una mitomane e non ti fa bene. E’ completamente fuori controllo, le nostre guerre combattiamole per i fatti nostri. E’ stata capace di mettersi contro Milena dicendole che è una brutta persona.