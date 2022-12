La presenza di Dana Saber nella spiatissima Casa del GF Vip è stata portatrice di liti e tensioni. La neo Vippona proprio oggi si è resa protagonista di due confronti accesi. Il primo è avvenuto con Patrizia Rossetti e come spesso accade ha avuto come principale motivo le pulizie nella Casa.

Dana Saber, prime tensioni in Casa

Nonostante la presenza di tata Carla, il tema pulizie resta scottante al GF Vip. Ne sa qualcosa Dana che, dopo aver invitato i suoi nuovi amici a chiamarla qualora avessero bisogno di una mano, ha avuto la piccata replica di Patrizia: “Se lo dicevi prima, ti chiamavamo prima. È tutta la mattina che lavo”.

Tra le due donne c’è stato un acceso scambio proprio in merito ai turni delle pulizie ed alla mancata iniziativa di Dana, la quale al tempo stesso ha accusato la Vippona di avere un “mood negativo”. “Dana con calma tesoro, sei arrivata da due giorni”, l’ha rimproverata Patrizia, invitandola a portare rispetto.

Dopo lo scontro avuto con Patrizia, Dana ha avuto un momento di crisi in cui è scoppiata a piangere. A consolarla è stata Wilma Goich: “Non te la prendere tesoro, è sempre così”.

Poco dopo, a raggiungerla in camera sono stati altri Vipponi, tra cui Nicole Murgia che vedendola sotto le coperte in lacrime ha commentato: “Amore, mi sembra un po’ esagerato piangere per una litigata sui piatti”.

A farle più male, in realtà, sarebbe stata una battuta di Milena Miconi in merito ad una sua confidenza su un problema di salute:

Ieri le ho detto che ho un problema all’udito. Oggi sono andata a suonare e mi fa ‘ma tu sei sorda, non senti bene, come fai a fare questa cosa…’. Una cosa che appena ieri gliel’avevo confidata e già stavo male. Meno vipera, non si scherza su queste cose perchè io ci soffro con questo udito da un anno.

La Murgia ha cercato di sminuire spiegando che Milena non avrebbe motivo di offenderla così ma a quel punto c’è stata una lite anche con Nicole:

Che ne sai tu, che non mi conosci!

Nicole a quel punto, sconvolta per la sua reazione, ha deciso di lasciare la stanza invitando Dana a non alzare la voce con lei.