Damiano dei Maneskin ha fatto perdere la testa non solo agli italiani ma grazie all’enorme visibilità avuta durante l’Eurovision Song Contest 2021 anche all’estero hanno potuto apprezzare talento e fascino del giovane cantante. Tra questi c’è anche una cantante in gara nella medesima competizione che si è lanciata in vere e proprie dichiarazioni d’amore.

Damiano dei Maneskin: anche cantante serba pazza di lui!

Lei è Sanja Vučić, cantante serba ed in gara all’Eurovision 2021 come i Maneskin con il trio delle Hurricane, trionfatori della manifestazione canora europea. Nel corso della conferenza stampa si sarebbe addirittura proposta a Damiano David asserendo di essere single ed innamorata di lui.

La donna serba ha svelato di aver preferito Ucraina e Italia durante l’Eurovision e a proposito del nostro Paese in gara ha dichiarato:

Sono innamorata del cantante italiano, non so come si chiama. Ah ecco Damiano, scusate. Sono innamorata, ma in modo platonico. Lui è così meraviglioso, in fondo vorrei sposarmi con lui. Però è troppo giovane, ha 6 anni meno di me.

A quanto pare, dunque, Giorgia Soleri può dormire sonni tranquilli ma indubbiamente il fascino di Damiano ha colpito nel segno la cantante delle Hurricane che ha ironizzato al punto tale da postare la foto ricordo con il leader dei Maneskin scrivendo: “Prossimo step”, affiancato dall’emoji di un anello di fidanzamento.

In conferenza stampa, come riportato da Biccy.it, la donna avrebbe aggiunto: