Dopo quattro anni dall’inizio della loro relazione, Damiano David dei Maneskin e la modella Giorgia Soleri hanno ufficializzato la loro storia d’amore. La giovane, quindi, ha pubblicamente esultato per la vittoria dell’Eurovision Song Contest 2021.

Per l’occasione Giorgia Soleri ha aperto anche il suo profilo su Twitter. Dopo la fine dell’esibizione la modella ha scritto:

Mi sono entusiasmata quando è finita l’esibizione, prima non respiravo. Ero senza parole. Ho anche versato due lacrimine, per fortuna non si è sbavato il trucco.