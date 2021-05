I Maneskin conquistano tutti e tutto. Il gruppo di Damiano David non si ferma e sale sul tetto più alto del mercato discografico mondiale con “Zitti e buoni”, brano che ha vinto Sanremo e l’Eurovision 2021.

Maneskin da record: “Zitti e buoni” nella top ten più ascoltata al mondo

Con ben quattro milioni di ascolti “Zitti e buoni” si è infatti imposta come la canzone italiana con più stream di sempre in 24 ore e l’unico brano del nostro paese in assoluto a essersi mai piazzato nella top ten mondiale di Spotify.

Con la sua carica rock “Zitti e Buoni” ha conquistato in pochissime ore il pubblico internazionale, classificandosi al primo posto in ben 13 Paesi.

Il successo improvviso, arrivato sull’onda dell’Eurovision, ha travolto i giovani romani che fino a qualche anno fa suonavano per strada:

Ancora non riusciamo a credere cosa stia succedendo. Questi ultimi giorni sono stati incredibili ed è solo l’inizio. Il nostro nuovo album Teatro D’Ira ha appena conquistato il disco di Platino, così come Le Parole Lonatane (brano del 2019). Tutto questo grazie a voi. Non vediamo l’ora di andare in tour per il mondo e condividere la nostra musica con tutti voi. A presto!

Queste le parole pubblicate dalle band su Instagram.