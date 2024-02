Nelle passate ore Beatrice Luzzi ha avuto un momento di crisi profonda, durante il quale si è sfogata, a sorpresa, con due inquiline che finora si erano schierate contro di lei, ovvero Letizia Petris e Perla Vatiero. Eppure c’è ancora chi metterebbe in dubbio il suo reale malessere.

Beatrice Luzzi, ancora attacchi: l’intervento di Rosy Chin e Federico

L’ultima puntata del Grande Fratello è stata nuovamente difficile per Beatrice, in quanto si è dovuta confrontare con il branco che da ormai diverse settimane – dopo il grave lutto del padre – non le dà tregua.

Ieri sera la Luzzi si è ritrovata da sola in giardino, nascosta sotto una coperta per nascondere lo sconforto e le lacrime. Diversi gli episodi che hanno dato da pensare all’attrice, a partire dall’ultima gita del gruppo organizzata dal GF.

La decisione di Beatrice di non prendere parte all’aperitivo con il resto degli inquilini, ha portato Rosy Chin a maturare ulteriore rancore nei suoi confronti. La cuoca si è confrontata sull’argomento anche con Federico Massaro:

Io faccio sempre parte della minoranza, ricordalo. Io difenderò sempre la minoranza. Bea? Lei non è una minoranza, lei è una maggioranza che vuole fare una minoranza. Adesso in questo momento nessuno la sta isolando. Ma è lei che si isola da sola, come sempre e ti respinge.

Federico si sarebbe detto d’accordo in parte con il discorso di Rosy, pur mostrandosi più comprensivo della Chin:

Bea io la stimo ma come la difendi? E’ impossibile, attacca troppo gli altri. Le voglio bene ma per dire quello che dice attacca. Un conto è difendersi, un conto è attaccare. L’anima di Marco non è come lei l’ha descritta, non posso difenderla. Le posso volere tutto il bene che voglio ma… quindi è complicata come situazione.

A detta di Federico, è Beatrice a non voler fare il passo che le permetterebbe di migliorare se stessa. Dopo Perla, arriva un altro concorrente a voler fare le scarpe a Piera.

questo discorso è vomitevole, uno schiaffo a beatrice e a chiunque si sia mai trovato nella sua situazione rosy non ha perso tempo per addossarle tutte le colpe senza neanche aver visto quanto stia male. rivoltante. come il caso bellavia, da squalifica immediata#grandefratello pic.twitter.com/kPKI1KBmZA — gaia (@lovemehow_) February 15, 2024