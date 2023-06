Mancano poche puntate al termine dell’Isola dei Famosi 2023, ma Cristina Scuccia non riesce a togliersi dalla testa la persona di cui è innamorata. Un amore segreto, acerbo, nato da poco ma che per l’ex suora si è subito trasformato in qualcosa di importante. E di questo ne ha parlato con Pamela Camassa, oltre che nel corso di un confessionale all’Isola.

Cristina Scuccia ed il messaggio al suo amore segreto

“Più arriviamo alla fine e più le mancanze si amplificano”, ha commentato Pamela Camassa. Cristina Scuccia le ha fatto eco, parlando dell’amore che l’attende in Spagna. Di questa misteriosa persona ha detto:

Mi manca tutto. Anche quando siamo così, mi guarda e ride, senza motivo. E gli occhi diventano a mandorla.

Quindi ha voluto mandare al suo amore un messaggio molto intenso:

Ciao amore come stai, spero tu abbia smesso di piangere perché l’ultima volta non ci siamo lasciati benissimo. Però ecco, io sono quasi alla fine di questa esperienza, non vedo l’ora di rivederti.

A Pamela l’ex religiosa ha raccontato:

Io odiavo questa persona. Un giorno abbiamo iniziato a parlare e da lì ci siamo subito ritrovati…

Pamela ha domandato se si fossero già detti ‘ti amo’ e la Scuccia ha replicato con un secco “Sì…”. Quindi ha aggiunto:

Io sono molto dura ed anche a dire ‘ti voglio bene’ impiego tanto tempo, quindi se l’ho fatto è perchè l’ho sentito davvero.

Cristina, infine, ha spiegato di credere molto al fatto che ci siano dei buoni presupposti: “Speriamo mi mandi un segnale!”, ha chiosato.