Continuano i botta e risposta all’Isola dei Famosi tra Helena Prestes e il resto dei naufraghi. Pamela Camassa, per esempio, ha avuto un nuovo scontro con la modella accusandola di aver offeso Cristina Scuccia.

“Suora morta”, Helena offende Cristina e Pamela la sbugiarda all’Isola

“Provochi tutti. Per far sbroccare Cristina Scuccia ce ne vuole. Hai detto ‘la suora è morta’, tu sparli sempre e ti spacci per educata. Esatto, hai detto ‘suora morta senza umanità’…”, ha affermato Pamela Camassa scontrandosi con Helena.

Pamela Camassa ha proseguito:

Ma ti rendi conto di quello che hai detto? Guarda che è offensivo. Non si possono offendere in questa maniera le persone. Puoi dire una roba del genere? Questo programma non era trash prima e adesso lo è diventato con te è palese…

La fidanzata di Filippo Bisciglia, parlando con gli altri naufraghi ha aggiunto:

Poi questa fa i ballettini e le scene per darci fastidio. Ci sta provocando e non dobbiamo cascarci…Però è difficile, se una ti offende che stai zitto?

Pamela e Helena riusciranno mai a chiarirsi prima della finale del prossimo lunedì sera? Personalmente ne dubito…