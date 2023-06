Alvin, inviato de L’Isola dei Famosi, si è recato personalmente dai naufraghi per comunicare la morte di Silvio Berlusconi, lasciandoli sotto shock (specie Helena Prestes che ha avuto una strana reazione).

L’inviato de L’Isola dei Famosi, molto commosso, ha svelato che Berlusconi era molto affezionato al programma e lo seguiva. Successivamente Alvin ha confermato al cast del programma che la semifinale andrà in onda questo venerdì sera.

Nel frattempo, durante la semifinale Marco Mazzoli riceverà la visita dell’amico e collega Fabio Alisei che avrebbe dovuto incontrarlo lunedì scorso.

Fabio, tramite i suoi canali social, ha svelato cosa è accaduto all’Isola dei Famosi dopo la comunicazione della morte di Berlusconi:

La produzione mi ha chiesto di stare qui fino a venerdì, c’è molta incertezza in questo momento ma non solo qua.

Vi aggiornerò anche se non so esattamente che cosa farà ma vi tengo aggiornati.

E’ il mio sesto giorno in Honduras ed ho incontrato Alvin che mi ha detto che ha comunicato ai naufraghi la morte di Berlusconi. Ieri ho fatto il bucato e non ci sono grosse novità.

Lo Zoo di 105 torna in onda giovedì. Loro saranno regolarmente in onda io sono in Honduras… Tornano giovedì una volta concluso il lutto nazionale e terminato anche il funerale di stato di Berlusconi.

Quindi pazientate ancora un po’, è una situazione imprevista e straordinaria. Mi hanno detto che in Italia c’è molta confusione e molte cose si sono fermate. Quindi anche lo Zoo si è fermato… portate pazienza ed un abbraccio a tutti!