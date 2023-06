Cristina Scuccia parteciperà al Grande Fratello Vip dopo la sua esperienza con l’Isola dei Famosi 2023? L’ex suora è sicuramente tra i personaggi più “attenzionati” di questa strana edizione.

Cristina Scuccia al Grande Fratello Vip? La sua risposta

Durante una discussione tra Helena Prestes, Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero, proprio quest’ultimo ha accusato la modella di falsità: “Dopo l’Isola andrai al GF Vip”, ha affermato.

Gian Maria Sainato, di fronte a questa affermazione si è candidato, svelando che parteciperebbe subito (e non avevamo dubbi) al programma condotto da Alfonso Signorini.

Cristina Scuccia, interpellata sulla questione, ha invece confessato che l’Isola dei Famosi le basta e avanza e non farebbe il Grande Fratello Vip: cosa ne pensate?

Cristina Scuccia e amatissima ex del GF Vip a confronto: “La stessa persona”, il meme diventa virale – VIDEO#isola #gfvip https://t.co/k2Pkb6RpCN — BlogTivvu.com (@blogtivvu) May 4, 2023

La scheda di Cristina

Nata e cresciuta nella provincia di Ragusa, Cristina Scuccia è entrata a far parte dell’ordine delle Suore Orsoline nel 2009.

Appassionata di musica, nel 2014 ha emozionato e sbalordito il pubblico all’interno del programma The Voice of Italy, il talent show che l’ha vista trionfare. Da lì in poi la sua carriera è stata tutta in salita: nel 2014 ha debuttato con il suo primo album “Sister Cristina” e, subito dopo ha preso parte al cast di “Sister Act” e di “Titanic – Il Musical”. La sua voce arriva fino all’estero, dove viene ospitata in diverse trasmissioni televisive.

Alla fine del 2022 annuncia di aver lasciato la vita consacrata e nel 2023 annuncia l’uscita de suo primo singolo firmato Cristina Scuccia: “La felicità è una direzione”. Sensibile, emotiva e tenace, utilizzerà la sua meravigliosa voce anche per incantare gli altri concorrenti dell’#Isola?