Edoardo Donnamaria e Pietro Tartaglione, il botta e risposta continua a suon di Instagram Stories. Dopo il video dell’ex protagonista di Uomini e Donne in cui criticava il messaggio di condoglianze che l’ex del GF Vip ha fatto alla famiglia Berlusconi dopo la morte dell’ex premier, proprio Donnamaria è intervenuto nuovamente per rispondere a Pietro.

Edoardo Donnamaria e Pietro Tartaglione: il botta e risposta continua

Edoardo Donnamaria non sta certamente passando un bel periodo sul piano sentimentale, dopo quanto spiegato da Antonella Fiordelisi. In tutto ciò si è andato ad inserire anche un battibecco social con Pietro Tartaglione al quale ha risposto:

A parte il fatto che fai una polemica ma che caz*o sei! E poi fatti un bagno di umiltà. Fai come me, guarda qua che umiltà. Fai come me Pietro, guarda che umiltà. Guarda il mio profilo Instagram, io faccio i numeri, tu fai la star. Ah Tortiglione, ma vattene a fanc*lo!

Successivamente ha pubblicato un messaggio che Pietro gli ha privatamente inviato:

Ah e comunque se vuoi ti do un contatto in Turchia per farti mettere due peli in testa, non puoi andare in giro così.

Quindi Edoardo ha proseguito (video in apertura):

Sta gente pensa di dover insegnare l’umiltà agli altri. Lo fa dando del ragazzino viziato nelle Storie di Instagram, dicendo che la famiglia dovrebbe prenderlo a calci in cu*o. Intanto ho grandi aspettative per te come educherai i tuoi figli se pensi che una famiglia debba prendere a calci in cu*o il proprio figlio per insegnargli qualcosa. Ma poi tu mi insulti per i capelli. A me non me ne frega un caz*o, sono il primo che fa umorismo sui propri capelli. Ma se fossi stato una persona fragile, con un grande complesso su questa cosa dei capelli… Noi parlando di cose, di idee eccetera, tu finisci a insultarmi per i capelli? Che poi voglio dire, sti caz*i. Presupponendo che tu sia migliore di me perché hai più capelli di me? Stiamo a questo livello? Tortiglia, torna a farti le foto da modello. Su, che hai rotto il caz*o.

Il compagno di Rosa Perrotta ha quindi ribattuto con una Story successivamente rimossa ma postata dalle colleghe di IsaeChia.it:

Io davvero non capisco come fate a seguire certi elementi. Uno che, grazie alla sua partecipazione ad un programma televisivo ha dimostrato di essere un soggetto aggressivo, maleducato, violento. Il compagno che nessun padre si augura per la propria figlia. Uno che dopo essere stato più volte richiamato dal presentatore è stato espulso e allontanato da quel reality perché non in grado di far parte di una collettività senza essere di cattivo esempio a chi seguiva da casa. Se questo è quello che sei davanti a milioni di telespettatori non oso immaginare quello che diventi a telecamere spente. State lontani da questi elementi perché prevenire è meglio che curare. E con questa chiudo.

Nel frattempo però, tutto sembra essersi risolto. I due avrebbero fatto pace, complice una serie di frecciatine via Stories che vi proponiamo a seguire: