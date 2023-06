Pietro Tartaglione, ex di Uomini e Donne e compagno di Rosa Perrotta, ha aspramente attaccato Edoardo Donnamaria dopo il suo post di condoglianze (singolare) alla famiglia di Silvio Berlusconi.

Mi accodo con sincerità alle condoglianze alla famiglia Berlusconi ma pensando a influencer e personaggini che osannano e parlano di Berlusconi come se non si capisse quello che stanno facendo, ringrazio la mia famiglia per non essere uno di loro.