Il faccia a faccia tra Cristina e Nikita non è servito a niente: ecco la nuova offesa della Quaranta al GF Vip – VIDEO

Cristina Quaranta è inarrestabile: non sopporta Nikita Pelizon e non perde occasione per farlo notare imitandola alle sue spalle e utilizzando nei suoi confronti parole offensive e inopportune.

Cristina Quaranta inarrestabile: “Nikita è una mong*loide!”

Durante la scorsa diretta del Grande Fratello Vip in prima serata, Cristina si era già confrontata con Nikita, svelando di essere molto diversa da lei (ed ha ragione):

Io sono una donna concreta e lei è tutt’altro, il mio opposto. Faccio fatica a capirla e quando è seria oppure vuole scherzare. Si è accanita contro di me solo perché le ho chiesto di spostarsi di letto. Poi ci siamo chiarite. Rimanendo nella mia posizione e lei nella mia. Se tu ridi io mi sento perc**ata da te e lei mi ha risposto che lo fa per difesa. Detto ciò lei è una ragazza molto particolare.

Al termine della puntata del Grande Fratello Vip, Cristina Quaranta ha continuato ad imitare il sorriso di Nikita (nonostante le sue spiegazioni).

La Quaranta, dopo aver detto a Nikita “Ti affogo” (per ben due volte), “scema” e “non ci arrivi perché sei ignorante”, ha proseguito con gli attacchi, così come potete vedere nel video a seguire:

Bella là Quaranta che seriamente dopo il “l’affogo” x2

“Visto che non la scopi ti nomina”

“Ma sei scema”

“Non ci arrivi sei ignorante” Eccola qui con il “mong*loide” ,

Questo non è un gioco per lei. #gfvip pic.twitter.com/ZxnBNMYcQk — (@imnichi_) October 18, 2022



Io non aggiungo altro ma condivido il mio tweet (attualissimo) in merito.