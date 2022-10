Con il passare dei giorni i concorrenti del Grande Fratello Vip iniziano a farsi conoscere sempre di più ed anche Edoardo Donnamaria, tra una chiacchiera ed un’altra, in maniera quasi inconsapevole, ha svelato qualcosa di molto intimo su di sé. Parlando con Charlie Gnocchi, l’assistente di Forum ha infatti svelato di aver avuto un gemello.

Edoardo Donnamaria svela: “Avevo un gemello”

Quello raccontato da Edoardo al resto della Casa del GF Vip è stato un retroscena del tutto inedito sulla sua vita. Parlando con i suoi compagni di avventura ha infatti rivelato di aver avuto un gemello. Il tempo usato al passato lascia intendere come purtroppo il fratello non ci sia più, ma nel caso specifico non sarebbe mai nato.

A riportare la breve ma interessante conversazione, purtroppo stroncata sul nascere dal resto degli inquilini, sono stati i colleghi di Novella2000.it:

Lo sai che io avevo un gemello? Nella pancia. Eh non te l’ho detto, non è nato però.

Charlie è rimasto interdetto di fronte alla confidenza: “Non lo sapevo…”, ha commentato, aggiungendo però che anche ad un suo amico sarebbe capitata la medesima cosa.

Una confessione delicata ed intima, quella resa da Edoardo, che ha commosso buona parte degli utenti social i quali hanno colto subito il momento pubblicandone il video.