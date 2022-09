Cristiano Iovino interviene per la prima volta dopo l’intervista a Totti ma non smentisce il flirt con Ilary Blasi

Il nome di Cristiano Iovino è entrato con prepotenza nel gossip estivo relativo alla clamorosa rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Il motivo è presto detto: sarebbe lui, personal trainer e pr, l’uomo che avrebbe attirato l’attenzione della conduttrice Mediaset. Fino ad oggi però, l’uomo non ha mai proferito parola, ma nelle ultime ore, dopo le esternazioni di Totti, ha rotto il silenzio per la prima volta.

Cristiano Iovino rompe il silenzio dopo le parole di Totti su Ilary

E’ Cristiano Iovino l’uomo del presunto flirt con Ilary Blasi, finora rimasto sempre in silenzio. In tanti giornalisti lo hanno cercato invano ma solo nelle passate ore, raggiunto da Adnkronos, ha deciso di intervenire in concomitanza con l’intervista bomba rilasciata da Totti al Corriere della Sera, nella quale accusa l’ex moglie di tradimenti.

Lo stesso Totti ha accusato Ilary di averlo tradito con un uomo “molto lontano dal suo mondo”, avendo trovato i loro messaggi sul cellulare della donna. La prova che attesterebbe la loro conoscenza. Incalzato da AdnKronos però, Iovino si sarebbe trincerato dietro un no comment ed avrebbe semplicemente detto:

Sì ho letto, vi ringrazio ma di questa cosa non mi interessa proprio parlare.

Nessuna smentita però, rispetto al flirt in corso con Ilary Blasi, come ribadito da mesi dal gossip nazionale. Parlando del presunto amante dell’ex moglie, nell’intervista al Corriere Totti aveva detto: