Secondo Attilio Romita, il percorso di Antonella Fiordelisi all’interno del Grande Fratello Vip è in discesa per “colpa” della storia con Edoardo Donnamaria. L’ex mezzobusto ne ha parlato direttamente con l’influencer, creando un forte dibattito social.

“Una personalità come la mia non c’è”, ha commentato la Fiordelisi. A tal proposito Attilio ha evidenziato: “No, tu sei diventata protagonista”.

Antonella ha quindi aggiunto:

Attilio le ha suggerito di valutare ogni aspetto:

Pensaci un attimo. Siccome tu ti devi giocare una partita da qua a quattro mesi, no? L’obiettivo è quello… cercare di capire bene, anche a uso e consumo di un pubblico un po’ guardone, come gestire…

Antonella Fiordelisi, dopo aver ascoltato il suo compagno di reality, ha commentato:

Il mio problema è proprio questo. È che io non vado mai a pensare cosa fare fuori per il pubblico. Io sono proprio così. Te lo giuro. Non ho mai pensato di fare una cosa per, anzi io dovrei pensare…