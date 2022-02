Il Confessionale di Barù finisce online per errore: le frasi controverse su Jessica (e non solo) – VIDEO

Nella Casa del Grande Fratello Vip è stato mandato in onda, ipoteticamente per sbaglio, un confessionale di Barù che parlava con una autrice (e la psicologa) svelando alcuni dettagli sul suo rapporto con Jessica Selassiè (e non solo).

Il Confessionale di Barù finisce online per errore: il video fa discutere

Barù con il pelo particolarmente folto sul petto ha deciso di depilarsi un po’ e l’argomento si è incentrato sulla depilazione: “Su una donna condivido, il pelo è orribile, sull’uomo invece … I miei figli si depilano anche, una roba tremenda…”, ha svelato l’autrice.

Barù, a questo punto, ha tirato in ballo il Sud: “Ma quella è Napoli! No ma perché… si fanno anche le sopracciglia”.

Una delle due donne dovrebbe essere Piera, la storica psicologa del GF Vip e l’altra una autrice.

L’esperto di vini ha parlato pure di Jessica sperando che possa cadere tra le braccia di Gianluca:

Gianluca stava passando la crema sulla coscia di Jessica e lei mi guardava. Io spero nell’amore tra di loro. Sarebbe tutto più leggero per me che veramente mi sento come un… non dico, meglio che non faccio paragoni. Volevo dire una cosa troppo… vabbè dai. Carini loro due insieme secondo me, no? Ci sta! Io sto bene… oggi ho fatto un sacco di attività ma devo farmi la pedicure ma l’ho rimandata a domani perché doveva farmela una donna ma poi mi danno del maschilista e cose di questo tipo. Poi volevo tosare anche un po’ il pelo, di un centimetro. Sono tipo 4 centimetri di pelo ma ogni tanto gli do una spuntatina.

Erano due donne in confessionale. La napoletana è Piera (che parla nel video sui peli), lo confermo visto che si identifica all’inizio del discorso. Quella che parla con accento romano è l’autrice. pic.twitter.com/wHbrO9SkNM — BL 💐 (@rainbow20202020) February 2, 2022

Piera: “Su una donna condivido, il pelo è orribile, sull’uomo invece … I miei figli anche si depilano, una roba tremenda.”

Barù: “Ma perché quella è Napoli!”#gfvip pic.twitter.com/1vzZDDhmnY — BL 💐 (@rainbow20202020) February 2, 2022