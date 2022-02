Alex Belli, intervistato da Casa Chi, è apparso un po’ freddo e distaccato nei confronti di Delia Duran sbottonandosi maggiormente sul loro rapporto di coppia dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip e l’ultima puntata in diretta (con tanto di decisione da parte della venezuelana).

Quando sono uscito dalla Casa ho trovato questa verità. Io pensavo che Delia potesse capire la mia complicità con Soleil. Non gli è arrivata questa cosa. Sinceramente non so se lei, che vede questa cosa qui come una cosa che può rovinare tre anni così belli della nostra vita, debba stare insieme a me.