Per Ilary Blasi sta per iniziare una edizione dell’Isola dei Famosi del tutto differente dalle precedenti, Questioni private a parte, dal prossimo lunedì la nota conduttrice sarà alla guida del reality in onda su Canale 5. In una lunga intervista al settimanale Chi, la Blasi ha svelato alcuni retroscena di questa edizione, a partire dalle sue impressioni sui concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023.

Ilary Blasi, le sue prime impressioni sui concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023

Cosa dobbiamo aspettarci? Che edizione dell’Isola dei Famosi sarà? Ilary Blasi non può ovviamente rispondere dal momento che neppure lei saprebbe al momento leggere nel futuro:

I reality non li puoi definire fino a quando non iniziano, e a volte non sai nemmeno quando finiscono (ride, ndr).

Frecciatina al GF Vip a parte, Ilary ha svelato che i concorrenti saranno suddivisi in tribù, ci saranno le coppie, i maschi e le femmine. “Ma poi nasceranno nuove alleanze, nuove dinamiche”, spiega la conduttrice.

Non mancheranno i volti inediti o quasi:

Anche quest’anno avremo volti inediti, come Fiore Argento, la sorella di Asia. Io non sapevo che avesse una sorella, non si parlava mai di lei. Ha la stessa voce di Asia ma è bionda e sembra più tranquilla, curiosa ma timorosa. È particolare. E poi c’è Cristina Scuccia, ex suor Cristina. È giovane e ha già fatto scelte radicali: dal convento all’Isola è un attimo! Non va sottovalutata, ha le idee chiare. Ci sarà Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato, Simone, che viene da un paesino delle Marche, una realtà che non c’entra nulla. Magari si farà guidare, ma poi chissà. I Jalisse hanno una grande voglia di riscatto, è da 30 anni che vogliono dire la loro e adesso avranno l’occasione di farlo.

A proposito dei concorrenti dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha anticipato che hanno tutti grande voglia di mettersi in gioco: “La vedono come un’isola felice, come se potessero congelare per un po’ la vita di tutti i giorni”.

Ma la Blasi anticipa anche che non sarà per loro una passeggiata: alle prove dell’Isola andranno ovviamente a intrecciarsi le loro vite ed il racconto del proprio privato.