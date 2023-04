Gianmarco Onestini e Serena Enardu scartati dall’Isola dei Famosi 2023 perché considerati trash? La notizia ha fatto il giro della rete ma, secondo i diretti interessati, si tratterebbe solamente di fake news senza alcun fondamento.

Isola dei Famosi 2023: Serena Enardu e Onestini scartati? Silenzio rotto

Raggiunta da Fanpage.it, Serena Enardu ha svelato: “Non c’è niente da dire, le voci iniziali su una partecipazione mia e di mia sorella Elga erano fake news, notizie diventate virali ma senza alcun fondamento. Non è vero, non dovevamo fare l’Isola”.

A quanto pare non ci sarebbe stata neppure una trattativa: “Assolutamente no. Non c’è proprio nulla da raccontare, questa è la verità”.

Era stato Chi Magazine a lanciare la notizia delle sorelle Enardu verso l’Honduras:

Come lo scorso anno, anche in questa edizione dell’Isola dei famosi di Ilary Blasi torneranno i concorrenti in coppia. Tra i provini dei probabili naufraghi ci sono le gemelle Serena ed Elga Enardu.

Pure Gianmarco Onestini ha smentito questa possibilità contattato dalla stessa testata: