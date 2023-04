Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi e Alvin stavano litigando sul serio: ecco per quale motivo

Lunedì 17 aprile si apriranno i battenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023. Ilary Blasi, intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, ha svelato cosa si nasconde dietro i probabili screzi con Alvin e racconta di aver rischiato – sul serio – un litigio con l’inviato.

“Amo il mio lavoro, mi mette allegria e mi dà energia, è la mia isola felice, come un giorno di festa. Vengo a Milano e ho a che fare con un gruppo di persone che mi piace. Ti rimetti in gioco e in discussione, ti confronti. Mi dà un senso di libertà”, ha svelato Ilary.

Poi in merito alla lite con Alvin, confessa:

Giravano voci che avessimo litigato. Quindi Alvin un giorno mi chiama e mi informa che avrebbe messo una cosa sui social per scherzo. Io però mi annoiavo e ho pubblicato su Instagram una storia dove mostravo il suo numero di telefono. Lui ci è rimasto male e stavamo per litigare sul serio! Lui tra i due è il più preciso e permaloso, si infastidisce della mia “noncuranza”. Io adoro quando uno se la prende: è il momento in cui mi diverto di più. Però, chissà, magari quest’anno mi sorprende e non si arrabbia.

Ilary Blasi ha svelato anche alcune novità dell’Isola dei Famosi:

Ci saranno tre tribù composte una da soli uomini, l’altra da tutte donne e la terza dalle coppie. Ma non sappiamo altro sulle dinamiche del gioco, navighiamo a vista. Vediamo cosa accadrà una volta sbarcati in Honduras.

E aggiunge: