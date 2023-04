Isola dei Famosi 2023, cosa cambia? Lunedì 17 aprile ripartirà la nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Dopo aver diramato la lista dei concorrenti ufficiali, emergono le prime indiscrezioni sul meccanismo di gioco.

News Isola dei Famosi 2023, arrivano le tribù di concorrenti

“Parte lunedì prossimo e tra le novità ci saranno tre tribù composte una da soli uomini, l’altra da tutte donne e la terza da coppie”, svela Amedeo Venza tramite il suo account di Instagram.

Nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023 ritroveremo Ilary Blasi (molto fiera del cast di concorrenti) ma anche Alvin in Honduras. Nello studio, invece, Vladimir Luxuria (per il secondo anno consecutivo) e Enrico Papi.

Il cast di naufraghi

I primi concorrenti a essere stati annunciati per questa nuova edizione sono Fiore Argento, Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Helena Prestes, Christopher Leoni, Claudia Motta, Pamela Camassa, Corinne Clery, Nathaly Caldonazzo e Cristina Scuccia.

Nella seconda parte del cast dell’Isola 2023, spiccano pure i Jalisse: gli autori di “Fiumi di parole”, brano vincitore del Festival di Sanremo nel 1997, dopo essere stati esclusi per 26 anni di fila dalla kermesse musicale più celebre d’Italia hanno deciso di accettare di andare in Honduras per questa nuova sfida.

Insieme a loro ci sarà l’irriverente duo dello “Zoo di 105” composto da Marco Mazzoli e Paolo Noise (che parteciperanno in coppia, almeno durante le prime battute del reality), il presentatore Marco Predolin e l’ex rugbista e conduttore tv Andrea Lo Cicero.