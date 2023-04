Concorrenti Isola dei Famosi 2023, il cast ufficiale è stato finalmente diramato e piazzato in copertina su TV Sorrisi e Canzoni. Tra i naufraghi che dovevamo essere ad un passo dall’Honduras è saltato un nome (e non solo).

Concorrenti Isola dei Famosi 2023, chi è “sparito”: Ilary Blasi commenta

Nel cast di naufraghi, infatti, non compare l’influencer Gian Maria Sainato, dato praticamente per certo proprio in queste settimane. Spariti dai radar pure Gianmarco Onestini, Elga e Serena Enardu.

FanPage, per il momento fa sapere:

Non è detto che non siano previsti nuovi ingressi a reality già iniziato, come accade regolarmente nel programma L’isola dei famosi.

Nel frattempo Ilary Blasi, sempre tra le pagine di Sorrisi, si è detta molto soddisfatta del cast di naufraghi:

Mi piacciono i concorrenti, hanno caratteri molto forti.

Il cast di naufraghi

I primi concorrenti a essere stati annunciati per questa nuova edizione sono Fiore Argento, Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Helena Prestes, Christopher Leoni, Claudia Motta, Pamela Camassa, Corinne Clery, Nathaly Caldonazzo e Cristina Scuccia.

Nella seconda parte del cast dell’Isola 2023, spiccano pure i Jalisse: gli autori di “Fiumi di parole”, brano vincitore del Festival di Sanremo nel 1997, dopo essere stati esclusi per 26 anni di fila dalla kermesse musicale più celebre d’Italia hanno deciso di accettare di andare in Honduras per questa nuova sfida.

Insieme a loro ci sarà l’irriverente duo dello “Zoo di 105” composto da Marco Mazzoli e Paolo Noise (che parteciperanno in coppia, almeno durante le prime battute del reality), il presentatore Marco Predolin e l’ex rugbista e conduttore tv Andrea Lo Cicero.