Cesara Buonamici, intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, ha svelato come sceglie i concorrenti per l’immunità e qual è – secondo lei – il possibile candidato alla vittoria del Grande Fratello.

L’immunità? È un giudizio legato al momento e alla situazione del gioco. Bisogna, secondo me, essere giusti in relazione all’attimo in cui si salva qualcuno.

Nonostante Cesara segua il gioco con attenzione, non ha idea di chi potrebbe vincere il Grande Fratello:

Cesara ha parlato anche di Alfonso Signorini ed ha svelato come si prepara per la diretta:

Alfonso è una persona molto gentile, è acuto, spiritoso e piacevole. Siamo amici da anni e ci lavoro veramente bene.

Chi organizza il programma offre tutto il sostegno con materiali e anche ottimi riassunti di ciò che non si riesce a vedere. Ma poi il programma si forma via via e si parla in base a ciò che avviene.