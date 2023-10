La lettera di Perla Vatiero a Mirko Brunetti, inevitabilmente ha portato il gieffino ad una serie di profonde riflessioni. La commozione della ragazza lo ha particolarmente colpito. Anche nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello sono state mostrate le riflessioni di Mirko in confessionale.

Mirko e Greta: le loro decisioni dopo la puntata del Grande Fratello

In confessionale, il gieffino ha ripercorso la storia con Perla e commentato le parole della sua lettera ammettendo che si porterà nel cuore per sempre la storia di cinque anni avuta con Perla: “Non sarà contenta Greta per questo”, ha poi commentato con un sorriso.

Se voleva dimostrarmi qualcosa, lo poteva fare la scorsa settimana. Ma non l’ha fatto.

Signorini, in studio ha preso le difese di Greta secondo il quale la starebbe “un po’ scaricando”. “No, assolutamente”, ha replicato Mirko, “In realtà è lei che ha scaricato me. Ormai è un mese, ma dentro di me non l’ho scaricata. Sicuramente mi aspettavo da parte sua maggiore calore e appoggio, ma soprattutto delle risposte che ad oggi non le ho avute”.

Mirko ha poi appreso il pensiero di Greta, secondo la quale lui amerebbe ancora Perla:

Forse le fa comodo pensarla così, perché io non so più cosa devo dimostrarle. In questi mesi ho fatto tanto e dimostrato tanto nei suoi confronti. Quello che ho detto di Perla è ciò che ho detto nei mesi scorsi: è una bellissima storia che però ha avuto una fine, come tante storie.

Ma dopo il Grande Fratello chi andrà a trovare tra Perla e Greta? Alla domanda non ha replicato direttamente. Alla richiesta di Signorini su chi volesse in Casa tra Perla e Greta ha risposto: “Nessuna delle due”.

Ma adesso quale sarà la sua intenzione con le due ragazze? Mirko lo ha confidato nella notte ad Angelica ed Alex, proprio dopo la puntata. Ecco le parole riprese dai colleghi di Biccy.it riferite a Greta:

A questo punto traggo le mie conclusioni. Lei ha messo un muro e allora io faccio due passi indietro. Io per lei ho fatto cose folli, ho anche preso un aereo per vederla tre ore. E allora adesso dico basta. Io mi sono già chiuso tanto quando è venuta qui e non mi ha dato nessuna risposta. Lei è venuta qui e io pensavo mi dicesse altro. Ma poi sti messaggi sui social. Adesso ha detto che amo ancora Perla.

A proposito della sua ex, cosa pensa di lei?

La verità, cioè che è stata una persona molto importante per me. Poi dopo quella lettera non posso dire nulla di brutto su Perla.

E se Angelica ha sostenuto l’amico, Greta nella notte ha preso anche lei una decisione: