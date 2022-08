Chi sono i personaggi famosi che hanno detto di “no” al Grande Fratello Vip? Il settimanale Nuovo TV ha fatto il “punto” della situazione partendo dal rifiuto di Manuela Arcuri.

Concorrenti Grande Fratello Vip: chi ha detto di “NO” a Signorini

L’attrice ha spiegato al giornale di gossip diretto da Riccardo Signoretti, per quale motivo ha rifiutato il GF Vip: “In un reality, sia chiaro, anche se me lo hanno chiesto, non mi vedrete mai”.

Paola Barale ha rifiutato (ancora) l’invito di Signorini:

Me lo chiedono di continuo, mi offrono anche grandi cifre. Non sarò mai ricca. Ma so gestire il denaro e la mia felicità è più importante. I reality non hanno bei contenuti.

Al momento pure Rita Dalla Chiesa è in standby per via del suo nuovo incarico politico.

Due di picche pure da parte di Al Bano Carrisi:

La proposta è arrivata sia a me che a mia figlia Jasmine.

Anche Evelina Sgarbi (figlia di Vittorio) ha declinato l’offerta facendo arrabbiare il celebre papà:

Evelina ha rifiutato un’occupazione temporanea ben remunerata. Se il GF Vip le faceva così schifo, poteva dirlo chiaramente dentro la casa, distinguendosi dagli altri per le sue capacità.

Evelina può fare quello che vuole. Solo che se rinuncia al cachet del GF Vip, non mi può chiedere in regalo una borsa Dior da 2.800 euro. Se vuole una vita normale, faccia l’impiegata con uno stipendio di 1.200 euro al mese.