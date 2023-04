Concorrenti Grande Fratello Vip 8 – Il reality show è finito da meno di due settimane e già si parla del possibile cast dell’ottava edizione che verrà condotta – nuovamente – da Alfonso Signorini.

Secondo quanto riferiscono i bravi colleghi di Novella 2000, nella Casa del GF Vip potrebbe entrare Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi.

A varcare la porta rossa potrebbe esserci anche Brenda Asnicar, la famosissima Antonella de Il mondo di Patty.

Dopo l’Isola dei Famosi e Uomini e Donne, nella Casa più spiata d’Italia potrebbe esserci spazio pure per Luca Daffrè:

Come sappiamo al momento il modello è seduto sul trono di Uomini e Donne, e prossimamente farà la sua scelta.

In ultimo, i colleghi ipotizzano anche Taylor Mega.

E aggiungiamo, tra le pagine dell’ultimo numero di Nuovo TV, Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, ha affermato di essere pronta per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 8:

Ho rinunciato a entrare per motivi personali, di cui preferisco non parlare. Ma non mi piace entrare in corsa, quando ormai i concorrenti sono tutti alleati tra di loro. La mia partecipazione è rimandata: vorrei mostrare la parte più umana e dolce.