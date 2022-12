Solo pochi giorni fa era stata diffusa una indiscrezione secondo la quale Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, sarebbe presto entrata come concorrente del GF Vip. Una “notizia esclusiva” che vedeva la firma di Alessandro Rosica, alias Investigatore Social ma che oggi è stata smentita dallo stesso, con tanto di motivazione che non sarebbe affatto piaciuta ai fan dei Prelemi.

Fariba Tehrani non entrerà nella Casa del GF Vip

Con un tweet, oggi Alessandro Rosica ha smentito l’ingresso di Fariba al GF Vip svelando che ciò non accadrà per un presunto problema di salute non indifferente:

Clamoroso! La notizia che non avrei mai voluto dare! Fariba ha scoperto un problema abbastanza grave, è uscita ieri dalla quarantena e sta passando questo momento delicato con la figlia e Pier! Ti sono vicino Fariba. La salute prima di tutto.

Clamoroso! La notizia che non avrei mai voluto dare! Fariba ha scoperto un problema abbastanza grave, è uscita ieri dalla quarantena e sta passando questo momento delicato con la figlia e Pier! Ti sono vicino Fariba ❤️ la salute prima di tutto ❤️ #gfvip — Alessandro Rosica (@Investigsocial) December 8, 2022

I follower di Giulia Salemi e della madre Fariba non hanno affatto preso bene, non tanto il (presunto) mancato ingresso della donna quanto le modalità scelte dall’esperto di gossip per rendere noti fatti prettamente privati.

“Non si parla di una mancata partecipazione in un reality, ma di cose private e delicate che non è tua competenza trattare”, “Ma clamoroso cosa una persona che non sta bene? Limitarsi a smentire la partecipazione al gf era chiedere troppo perché giustamente i like sono più importanti della privacy e del rispetto per una famiglia”, “Non è un tuo diritto dare notizie così private di una persona, impara cosa sia il rispetto”, sono state le maggiori lamentele.

Qualcuno aveva già intravisto una certa preoccupazione in Giulia Salemi nella puntata dello scorso lunedì del GF Vip, mentre un altro utente social aveva sospettato che qualcosa non andasse dopo una sua Storia di qualche giorno fa.

Giulia è proprio un libro aperto …

si era capito già dal suo umore e sguardo lunedì al Gf che non era la stessa di sempre.

Mi dispiace tantissimo per Fariba e preghiamo tutti per lei affinché qualsiasi sia il problema si risolva al più presto #prelemi — È tutto magico..❤️ (@ETuttoMagico) December 8, 2022

Ho un po’ d’ansia… spero che Fariba stia bene pic.twitter.com/txOBQmg5Rd — È tutto magico..❤️ (@ETuttoMagico) December 6, 2022

Non possiamo dire con certezza cosa abbia Fariba e credo sia un suo diritto tenere per sé e per la sua famiglia eventuali problematiche, soprattutto se di salute, rispetto alle quali non oseremmo mai mettere bocca. Se ciò dovesse corrispondere a verità, non possiamo non sentirci vicine a Fariba, Giulia e Pier.