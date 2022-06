Dal prossimo settembre tornerà in onda la settima edizione del Grande Fratello Vip, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Alfonso Signorini nuovamente alla conduzione.

Concorrenti Grande Fratello Vip, quello che sappiamo del cast

La macchina del GF Vip si è già messa in moto per creare un nuovo cast ricco di concorrenti in grado di catturare l’attenzione come è già accaduto negli ultimi anni.

Ecco perché Signorini sta cercando di creare un cast di tutto rispetto in modo da incuriosire ancora una volta i telespettatori. Per questo motivo, sono già saltati fuori i primi interessanti nomi.

Cominciamo con Federico Fashion Style, ufficialmente entrato nelle grazie della TV. Dopo Ballando con le stelle e La Pupa e il Secchione, il parrucchiere delle dive potrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia.

In onda tra le quattro mura di Cinecittà ci potrebbe essere nuovamente anche Pamela Prati, dopo la spiacevole faccenda di Mark Caltagirone e i “conti in sospeso” proprio con Mediaset.

Signorini vorrebbe nel cast anche Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez con la voglia di farsi conoscere a prescindere dal gossip.

Spazio anche per Max Felicitas, l’attore a luci rosse erede di Rocco Siffredi. Tra gli altri nomi, si parla anche dell’influencer Asia Gianese, la cantante Gigliola Cinquetti e l’opinionista Patrizia Groppelli.