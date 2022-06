Ci siamo fatti scappare Francesco Facchinetti al Grande Fratello Vip: ecco per quale motivo – VIDEO

Francesco Facchinetti al Grande Fratello Vip? La proposta c’era stata (e lui aveva pure accettato) ma poi qualcosa è andato storto. Il retroscena arriva direttamente dall’ex Capitano Uncino.

Ci siamo fatti scappare Francesco Facchinetti al Grande Fratello Vip

Facchinetti sarebbe dovuto entrare nella Casa del GF Vip ed aveva anche accettato. Poi, per questioni “familiari” ha dovuto rinunciare, così come svela il diretto interessato tramite il video che trovate in apertura del nostro articolo.

Francesco nella Casa avrebbe portato di tutto: energia, good vibes ed anche un pizzico di polemica random ogni tot per ringalluzzire le giornate noiose.

Qualcuno gli faccia cambiare idea… vi prego!

Il potenziale cast

Veronica Cozzani (mamma dei Rodriguez)

Davide Donadei (ex tronista)

Antonio Zequila (attore e opinionista)

Jessica Rizzo (attrice)

Alvaro Vitali (attore)

Lucia Bramieri (opinionista)

Eleonora Cecere (ex ragazza di Non è la Rai)

Federico Fashion Style (hair style)

Drusilla Gucci (ex naufraga dell’Isola dei Famosi)

Patrizia Groppelli (giornalista)

Manuela Arcuri (attrice)

Pamela Prati (showgirl)

Max Felicitas (attore)

Asia Gianese (influencer)

Antonino Spinalbese (imprenditore)

Gigliola Cinquetti (cantante)

Altri focus sul tema

Vincitrice di Sanremo (per due volte) al Grande Fratello Vip? Le ultime news sul cast https://t.co/DtJBAyA4xE#gfvip — BlogTivvu.com (@blogtivvu) June 2, 2022