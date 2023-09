Grande Fratello parte ufficialmente dal prossimo 11 settembre su Canale 5. Alfonso Signorini ha riscritto le regole del reality show, a cominciare dalla scelta dell’opinionista, la nuova regina dei social ed anche i concorrenti che varcheranno la mitica porta rossa.

Concorrenti Grande Fratello, ecco perché il cast è formato anche da perfetti sconosciuti

Ecco perché, tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, un lungo approfondimento ha tracciato i contorni di quella che sarà la nuova edizione, snocciolando le regole che renderanno molto diversa questa parentesi televisiva in partenza dal prossimo 11 settembre.

Cambiamenti anche per quanto riguarda i concorrenti del Grande Fratello, con un cast formato per il 50% da vip e per il restante 50% da nip creando un “cortocircuito tra queste due sfere che già promette bene”, si legge su Chi.

Le parole d’ordine del nuovo GF saranno: autenticità e spontaneità. “Perché, dopo 23 anni, la sfida più ambiziosa è proprio quella di trovare concorrenti che non siano già avvezzi alle dinamiche dei reality, che non abbiano già in mente comportamenti studiati avendo visto le precedenti edizioni. Per questo metà del cast sarà composto da perfetti sconosciuti”.

Per questo motivo, gli autori hanno scelto molti dei concorrenti con storie particolari da raccontare: