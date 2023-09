Le nuove regole del Grande Fratello: ecco come dovranno comportarsi i social

Il Grande Fratello è stato messo sotto esame e ribaltato come un calzino. La nuova edizione si propone già, nonostante non sia ancora iniziata, con regole ben precise e strutturate per merito di linee editoriali stabilite “dall’alto”.

Le nuove regole del Grande Fratello

“Dopo 23 anni, la sfida principale consiste nel selezionare partecipanti che non siano già familiari con le dinamiche del programma e che non abbiano intenzioni premeditate di comportarsi in modi specifici”, svelano tra le pagine di Chi Magazine.

Per la più recente incarnazione del programma, Signorini ha arruolato una preziosa alleata. Cesara Buonamici offrirà al pubblico commenti sulle dinamiche della Casa. Questa scelta si allinea perfettamente con la nuova direzione stilistica del reality, che ha l’obiettivo di “raccontare e analizzare in modo approfondito l’autenticità di certi comportamenti, cercando anche di spiazzare un po’ tutti con certi stratagemmi”.

L’utilizzo dei social

Insieme ad Alfonso Signorini e Cesara Buonamici ci sarà la deliziosa Rebecca Staffelli, speaker radiofonica di Radio 105, che porterà in campo la voce dei social in maniera differente rispetto a Giulia Salemi: “I social sono uno strumento di confronto, di dibattito, di commenti originali, non solo di tifo sfrenato e di polemiche”.

Sembra che siano state imposte regole rigorose in merito a questo aspetto, e nel caso in cui i sostenitori più appassionati dovessero oltrepassare il limite, diffondendo odio e violenza verbale attraverso i social media, chi potrebbe subire le conseguenze è il concorrente preferito all’interno della Casa, il quale potrebbe essere soggetto a sanzioni che potrebbero persino compromettere il suo percorso all’interno del reality.