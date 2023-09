Concorrente del Grande Fratello pronta a fare esplodere il caos in Casa: “E’ molto particolare, litiga con tutti!”, l’indiscrezione

Beatrice Luzzi, ex Eva Bonelli di Vivere, pare avere un caratterino niente male. Ed infatti, dopo aver ufficializzato la sua partecipazione al Grande Fratello, arrivano anche le prime indiscrezioni sul suo conto.

Beatrice Luzzi farà esplodere il caos al Grande Fratello: “Litiga con tutti!”

Deianira ha appena pubblicato una soffiata di una sua follower che svela: “Ho letto solo ora che al GF ci sarà Beatrice Luzzi. L’ho avuta per tre anni nella chat delle mamme e ti dico che è veramente “particolare “, è riuscita a litigare con tutti, prof compresi. Mi sa che darà grandi soddisfazioni”.

Personalmente non vedo l’ora!

L’attrice, intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, ha svelato di essere molto diretta e, probabilmente, il suo carattere schietto le ha portato qualche problema (tipico delle persone che non hanno peli sulla lingua e, per questo motivo, le mie preferite in assoluto).

Rosanna Fratello verso la Casa: il nuovo nome è ufficiale

“Dandolo Flash: Mediaset in odore di santità: a breve verrà ufficializzata la partecipazione al GF come concorrente di Rosanna Fratello, la cantante di Sono Una Donna Non Sono Una Santa”, scrive il portale diretto da Roberto D’Agostino.

Oltre a Rosanna Fratello tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni sono stati ufficializzati sei nomi: Beatrice Luzzi, Alex Schwazer, Grecia Colmenares ed i nip Letizia Petris, Vittorio Menozzi e Giselda Torresan.

Oltre a questi nomi, spazio anche per Massimiliano Varrese, Giampiero Mughini, Samira Lui, Fiordaliso e Ciro Petrone.

La rivoluzione del GF