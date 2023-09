Ci stiamo avvicinando sempre di più all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, che sarà trasmessa su Canale 5 a partire da lunedì 11 settembre. Le notizie sui concorrenti Vip e Nip stanno crescendo, ma c’è una certezza: Francesco Benigno non sarà uno di loro.

Francesco Benigno rinuncia al Grande Fratello: ecco per quale motivo

L’attore ha recentemente festeggiato la nascita del suo primogenito e, per questo motivo, ha dichiarato categoricamente di non avere alcuna intenzione di partecipare al reality show: “Cari autori del Grande Fratello, grazie per l’offerta ma rifiuto e mi godo mio figlio. Adoro!”, ha scritto qualche giorno fa in un post su Facebook.

Prima di diventare padre, l’attore e regista italiano aveva già discusso la possibilità di partecipare al reality show. Il 19 agosto, attraverso i suoi canali social, aveva menzionato il fatto che la produzione del programma di Mediaset l’aveva contattato con insistenza:

Mi vogliono al Grande Fratello a tutti i costi. Che dite ci vado? Ovviamente siamo in attesa della nascita di nostro figlio tra domani e dopodomani, ma voi cosa ne pensate? Condividete nelle vostre pagine il mio post, ho bisogno del vostro aiuto per capire.

A quanto pare, ogni dubbio è stato sciolto con l’arrivo del piccolo Giovanni Roderico Tiago, nato lo scorso 23 agosto.